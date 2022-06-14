Левандовски отклонил предложение «ПСЖ» ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отказался от перехода в «ПСЖ», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 33-летнему поляку поступило выгодное предложение от парижского клуба, но отклонил его ради перехода в «Барселону».

При этом еще неизвестно, смогут ли каталонцы подписать нападающего, так как на клуб действуют финансовые ограничения, которые не позволяют тратить большие суммы на трансферы.

Отмечается, что в четверг, 16 июня, сине-гранатовые соберут совет, чтобы обсудить вариант, как уговорить игроков в очередной раз отказаться от части зарплат.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.