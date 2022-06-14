«Бавария» интересуется защитником «Севильи» Кунде

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Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

Как сообщает журналист Руди Галетти, немецкий клуб готов конкурировать с «Челси» за подписание 23-летнего игрока.

Ранее информировалось, что лондонский клуб готов заплатить 50 миллионов евро за французского защитника.

Действующий контракт футболиста с «Севильей» рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2021/22 Кунде сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.