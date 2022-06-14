«Бавария» приготовила новое предложение по трансферу Мане

«Бавария» уверена в том, что ей удастся заполучить в свой состав нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, пишет журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» подготовила финальное предложение по трансферу 30-летнего сенегальца. Оно должно составить 35 миллионов евро.

Как ожидается, «Ливерпуль» будет готов отпустить за такую сумму игрока, у которого остается всего год по контракту с клубом.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.