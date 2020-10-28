Нагельсманн не исключил, что в будущем поработает в АПЛ

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал о своем интересе к АПЛ.

— Я никогда не работал в Англии ни как игрок, ни как тренер, так что мне трудно сравнивать АПЛ с бундеслигой, — приводит Sky Sports слова Нагельсманна. — Когда я смотрю матчи чемпионата Англии, вижу, что это сильная лига. Возможно, одна из лучших лиг в мире. Если когда-нибудь буду работать в АПЛ, можете вновь задать вопрос про турнир, и я смогу дать больше деталей. Пока что я счастлив в «Лейпциге», но кто знает, что ждет нас в будущем?