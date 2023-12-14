На Вирца претендуют «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц не покинет команду в следующем году, сообщает журналист Керри Хау.

По данным источника, футболист намерен продолжить выступать на высоком уровне, чтобы в будущем перейти в топ-клуб Европы.

Журналист отмечает, что в число претендентов на Вирца входят такие команды как «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона».

Стоимость 20-летнего игрока составляет 100 миллионов евро. Контракт Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.