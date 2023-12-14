На Вирца претендуют «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона»
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц не покинет команду в следующем году, сообщает журналист Керри Хау.
По данным источника, футболист намерен продолжить выступать на высоком уровне, чтобы в будущем перейти в топ-клуб Европы.
Журналист отмечает, что в число претендентов на Вирца входят такие команды как «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона».
Стоимость 20-летнего игрока составляет 100 миллионов евро. Контракт Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|14
|11
|3
|0
|39-12
|36
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|Штутгарт
|14
|10
|1
|3
|34-16
|31
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|34-15
|29
|
5
|Боруссия Д
|14
|7
|4
|3
|28-23
|25
|
6
|Хоффенхайм
|14
|7
|2
|5
|28-24
|23
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|5
|6
|3
|24-16
|21
|
8
|Фрайбург
|14
|6
|3
|5
|17-23
|21
|
9
|Аугсбург
|14
|4
|5
|5
|23-27
|17
|
10
|Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|28-31
|16
|
11
|Вольфсбург
|14
|5
|1
|8
|18-25
|16
|
12
|Вердер
|14
|4
|2
|8
|20-27
|14
|
13
|Хайденхайм
|14
|4
|2
|8
|21-30
|14
|
14
|Бохум
|14
|2
|7
|5
|15-29
|13
|
15
|Унион Б
|13
|3
|1
|9
|15-28
|10
|
16
|Кельн
|14
|2
|4
|8
|10-24
|10
|
17
|Майнц
|14
|1
|6
|7
|12-26
|9
|
18
|Дармштадт
|14
|2
|3
|9
|17-37
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
|16.12
|17:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|16.12
|17:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|16.12
|17:30
|
Дармштадт – Вольфсбург
|- : -
|16.12
|17:30
|
Майнц – Хайденхайм
|- : -
|16.12
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|17.12
|17:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
|17.12
|19:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.12
|21:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|11
|2
|2
|
|
Матс Хуммельс
Боруссия Д
|13
|1
|4
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|10
|1
|3
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