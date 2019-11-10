Мюллер заявил, что «Бавария» выполнила задачи тренера на матч с «Боруссией»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер — о матче с дортмундской «Боруссией» (4:0) в 11-м туре чемпионата Германии.

— Комплимент команде. Мы успешно выполнили те задачи, которые ставил перед нами тренер, — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии». — Мы играли смело. Перед матчем речь шла о том, что мы должны показать мужской футбол. Играть дома против «Боруссии» это всегда нечто особенное. Мы успешно действовали в единоборствах и в первые пять, десять минут показали, что собираемся победить.

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски «Бавария» набрала 21 очко и занимает третье место в бундеслиге.

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