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Сегодня, 04:52

Мюллер назвал цель «Баварии» на этот сезон в Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер перед матчем 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» признался, что очень ждет старта сезона.

«Я очень жду старта нового сезона в бундеслиге. «Айнтрахт» подходит к этому матчу на высоте, как и его болельщики. На стадионе должна быть отличная обстановка. Мы, как игроки, несем ответственность за обеспечение высокого уровня игры на поле.

В этом сезоне возможен 11-й чемпионский титул подряд, поэтому речь идет о том, чтобы постоянно возвращать чувство победы. Теперь нам нужна еще одна доза. Весь клуб задает направление движения. Мы хотим продолжать задавать темп в Германии — это важная цель», — цитирует пресс-служба клуба Мюллера.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятнице, 5 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
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 - : -
6.08 16:30
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 - : -
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