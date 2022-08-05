Мюллер назвал цель «Баварии» на этот сезон в Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер перед матчем 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» признался, что очень ждет старта сезона.

«Я очень жду старта нового сезона в бундеслиге. «Айнтрахт» подходит к этому матчу на высоте, как и его болельщики. На стадионе должна быть отличная обстановка. Мы, как игроки, несем ответственность за обеспечение высокого уровня игры на поле.

В этом сезоне возможен 11-й чемпионский титул подряд, поэтому речь идет о том, чтобы постоянно возвращать чувство победы. Теперь нам нужна еще одна доза. Весь клуб задает направление движения. Мы хотим продолжать задавать темп в Германии — это важная цель», — цитирует пресс-служба клуба Мюллера.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятнице, 5 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.