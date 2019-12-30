Мино Райола: «Все говорят о «Манчестер Юнайтед», но на Холанна претендовали 12 клубов»

Агент нападающего Эрлина Холанна Мино Райола объяснил, почему 19-летний норвежец решил подписать контракт с «Боруссией».

— Все говорят о «Манчестер Юнайтед», но на Эрлина претендовали 12 клубов, — цитирует агента Sky Sports.

Мы со всеми вели серьезные переговоры. В конце концов, сам футболист должен принимать решение, где ему лучше играть.

Не понимаю, почему в Англии так все удивлены, что он выбрал Дортмунд. Это молодой игрок, у которого еще будет время попробовать свои силы в премьер-лиге.

Но в данный момент он решил, что переезд в Англию будет не лучшим решением. «Боруссия» — отличный клуб. И Холанн сможет продолжить там свое развитие.

По информации итальянских СМИ, Райола получил комиссионные за переход своего клиента из «Зальцбурга» в «Боруссию» в размере 15 миллионов евро.