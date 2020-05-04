Мино Райола: «Холанн сможет забивать по 40-50 мячей за сезон, если перейдет в «Реал»»

Агент нападающего «Боруссии Д» Эрлина Холанна, Мино Райола высказался о перспективах футболиста в случае, если тот перейдет в «Реал».

— Холанн может забивать по 40-50 мячей за сезон, если будет играть за «Реал», — цитирует Defensa Central Райолу. — Эрлин может достичь показателей, как у Криштиану Роналду. Он хорош уже сейчас, а через пару лет станет еще лучше.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой 2020 года. На его счету 12 голов и 2 результативных передачи в 11 матчах за дортмундскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего норвежца в 72 миллиона евро.