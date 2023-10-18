Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:05

Нагельсманн заявил, что не вернет Нойеру капитанскую повязку в сборной

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что полузащитник Илкай Гюндоган останется капитаном национальной команды.

«Илкай останется капитаном. Важно, чтобы у нас была преемственность», — цитирует Нагельсманна Bild.

С 2016 года капитаном сборной был голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. Из-за травмы 37-летний вратарь не играет с прошлого года. Гюндоган получил капитанскую повязку в национальной команде в сентябре этого года.

Илкай Гюндоган
Мануэль Нойер
Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
0
Читайте также
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
Как теракт в Брюсселе повлияет на Олимпиаду в Париже? Колонка политолога
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майнц» отстранил Эль-Гази от игр и тренировок за пост с поддержкой Палестины
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
2
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
3
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
4
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Айнтрахт Ф 7 2 4 1 6-5 10
9
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 21:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
21.10 16:30
Дармштадт – РБ Лейпциг
 - : -
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
21.10 19:30
Майнц – Бавария
 - : -
22.10 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
22.10 18:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 13
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 6 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости