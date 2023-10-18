Нагельсманн заявил, что не вернет Нойеру капитанскую повязку в сборной

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что полузащитник Илкай Гюндоган останется капитаном национальной команды.

«Илкай останется капитаном. Важно, чтобы у нас была преемственность», — цитирует Нагельсманна Bild.

С 2016 года капитаном сборной был голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. Из-за травмы 37-летний вратарь не играет с прошлого года. Гюндоган получил капитанскую повязку в национальной команде в сентябре этого года.