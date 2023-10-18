Нагельсманн заявил, что не вернет Нойеру капитанскую повязку в сборной
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что полузащитник Илкай Гюндоган останется капитаном национальной команды.
«Илкай останется капитаном. Важно, чтобы у нас была преемственность», — цитирует Нагельсманна Bild.
С 2016 года капитаном сборной был голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. Из-за травмы 37-летний вратарь не играет с прошлого года. Гюндоган получил капитанскую повязку в национальной команде в сентябре этого года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|7
|6
|1
|0
|23-6
|19
|
2
|Штутгарт
|7
|6
|0
|1
|22-8
|18
|
3
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|23-6
|17
|
4
|Боруссия Д
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|
5
|Хоффенхайм
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|
6
|РБ Лейпциг
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
7
|Вольфсбург
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|
8
|Айнтрахт Ф
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Фрайбург
|7
|3
|1
|3
|7-13
|10
|
10
|Хайденхайм
|7
|2
|1
|4
|10-15
|7
|
11
|Дармштадт
|7
|2
|1
|4
|12-19
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Унион Б
|7
|2
|0
|5
|11-14
|6
|
14
|Вердер
|7
|2
|0
|5
|12-17
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|5-19
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|7
|0
|1
|6
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|21:30
|
Боруссия Д – Вердер
|- : -
|21.10
|16:30
|
Дармштадт – РБ Лейпциг
|- : -
|21.10
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|21.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|21.10
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|21.10
|16:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|21.10
|19:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|22.10
|18:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|13
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|6
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|4
|1
|0
Новости