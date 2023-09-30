«Байер» разгромил «Майнц» и вышел на первое место в бундеслиге

«Байер» на выезде одержал победу над «Майнцем» в 6-м туре немецкой бундеслиги — 3:0.

На 18-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Сеппа ван ден Берга. На 59-й минуте преимущество «Байера» удвоил Алекс Гримальдо. Окончательный счет на 65-й минуте установил Йонас Хофманн.

«Байер» с 16 очками вышел на первое место в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо останется на первой строчке по итогам тура, если «Бавария» потеряет очки в игре с «Лейпцигом».

«Майнц» с 1 очком продолжает замыкать турнирную таблицу.

«Вольфсбург» на своем поле обыграл «Айнтрахт» — 2:0. Победу «волкам» принес дубль Йонаса Винда. Гости играли в меньшинстве с 59-й минуты — две желтые карточки получил Марио Гетце.

«Штутгарт» в гостях одержал победу над «Кельном» — 2:0. Дублем отметился Дениз Ундав.

«Хайденхайм» на своем поле обыграл «Унион» Берлин — 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Ян-Никлас Бесте.