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Сегодня, 18:25

«Байер» разгромил «Майнц» и вышел на первое место в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Майнц» — «Байер».
Фото Reuters

«Байер» на выезде одержал победу над «Майнцем» в 6-м туре немецкой бундеслиги — 3:0.

На 18-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Сеппа ван ден Берга. На 59-й минуте преимущество «Байера» удвоил Алекс Гримальдо. Окончательный счет на 65-й минуте установил Йонас Хофманн.

«Байер» с 16 очками вышел на первое место в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо останется на первой строчке по итогам тура, если «Бавария» потеряет очки в игре с «Лейпцигом».

«Майнц» с 1 очком продолжает замыкать турнирную таблицу.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:3
Байер

«Вольфсбург» на своем поле обыграл «Айнтрахт» — 2:0. Победу «волкам» принес дубль Йонаса Винда. Гости играли в меньшинстве с 59-й минуты — две желтые карточки получил Марио Гетце.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:0
Айнтрахт Ф

«Штутгарт» в гостях одержал победу над «Кельном» — 2:0. Дублем отметился Дениз Ундав.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
0:2
Штутгарт

«Хайденхайм» на своем поле обыграл «Унион» Берлин — 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Ян-Никлас Бесте.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:0
Унион Б

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
ФК Вольфсбург
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
ФК Штутгарт
0
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«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прямая трансляция матча бундеслиги

Дубль Плеа принес гладбахской «Боруссии» победу над «Бохумом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
4
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
5
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
9
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
10
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
15
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
16
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 1 : 3
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 1 : 3
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 0 : 2
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 1 : 0
30.09 16:30
Майнц – Байер
 0 : 3
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 2 : 0
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
1.10 16:30
Дармштадт – Вердер
 - : -
1.10 18:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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