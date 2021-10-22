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«Майнц» обыграл «Аугсбург» и прервал серию из трех поражений

22 октября, 23:27
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«Майнц» победил «Аугсбург» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 4:1.

В составе победителей Джонатан Беркардт оформил дубль, по голу забили Карим Онисиво и Штефан Белль. Единственный мяч в составе «Аугсбурга» забил Энди Зекири.

«Майнц» прервал серию из 3 поражений подряд и с 13 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 6 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

9-й тур

«Майнц» — «Аугсбург» — 4:1 (3:0)

Голы: Онисиво, 10 (1:0). Белль, 15 (2:0). Буркардт, 26 (3:0). Зекири, 69 (3:1). Буркардт, 71 (4:1).

«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер (Брозински, 82), Мартин, Хак, Ниакате, Кор, Боэтиус (Штегер, 76), Ли Джэ Сон (Баррейро, 64), Онисиво (Солои, 83), Буркардт (Ингвартсен, 76).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Гумны (Штробль, 46), Ягу Амарал, Груэсо, Майер, Калиджури (Фрамбергер, 84), Хан (Педерсен, 74), Кордова (Зекири, 46), Варгас (Саренрен-Базе, 84).

Предупреждения: Оксфорд, 8. Гауэлеув, 63. Варгас, 66. Мартин, 70.

Судья: Хартманн (Германия).

22 октября. Майнц. Стадион «Опель Арена».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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