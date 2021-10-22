«Майнц» обыграл «Аугсбург» и прервал серию из трех поражений
«Майнц» победил «Аугсбург» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 4:1.
В составе победителей Джонатан Беркардт оформил дубль, по голу забили Карим Онисиво и Штефан Белль. Единственный мяч в составе «Аугсбурга» забил Энди Зекири.
«Майнц» прервал серию из 3 поражений подряд и с 13 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 6 очками — на 16-й строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
9-й тур
«Майнц» — «Аугсбург» — 4:1 (3:0)
Голы: Онисиво, 10 (1:0). Белль, 15 (2:0). Буркардт, 26 (3:0). Зекири, 69 (3:1). Буркардт, 71 (4:1).
«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер (Брозински, 82), Мартин, Хак, Ниакате, Кор, Боэтиус (Штегер, 76), Ли Джэ Сон (Баррейро, 64), Онисиво (Солои, 83), Буркардт (Ингвартсен, 76).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Гумны (Штробль, 46), Ягу Амарал, Груэсо, Майер, Калиджури (Фрамбергер, 84), Хан (Педерсен, 74), Кордова (Зекири, 46), Варгас (Саренрен-Базе, 84).
Предупреждения: Оксфорд, 8. Гауэлеув, 63. Варгас, 66. Мартин, 70.
Судья: Хартманн (Германия).
22 октября. Майнц. Стадион «Опель Арена».
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