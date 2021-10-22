Нагельсманн — о коронавирусе: «У меня легкое течение болезни, вот вам и преимущество вакцинации»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, как протекает его болезнь. 34-летний специалист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
«Я выступаю за вакцинацию и считаю, что это необходимо. Однако в Германии не принуждают к этому, даже в «Баварии» этого не практикуют. У меня легкое течение болезни, вот вам и преимущество вакцинации», — цитирует Нагельсманна Kicker.
20 октября Нагельсманн не смог присутствовать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Вместо него командой руководил ассистент Дино Топмеллер.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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