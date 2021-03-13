Маттеус готов рассмотреть предложение от сборной Германии

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал слухи о том, что может возглавить национальную команду. Ранее стало известно, что Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020.

«Если в какой-то момент возникнет вопрос, что мне нужно будет взять ответственность за сборную, естественно, придется подумать об этом», — цитирует Bayern Insider Маттеуса.

Последним местом работы Маттеуса была сборная Болгарии, которую он тренировал с 2010 по 2011 год.