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Дракслер может вернуться в чемпионат Германии

06:38
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может вернуться в чемпионат Германии, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, 27-летний немец может перейти в «Байер» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Сообщается, что клуб из Леверкузена готов предложить игроку одну из самых высоких зарплат в клубе. Нынешний контракт футболиста с «ПСЖ» действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Дракслер провел 20 матчей за «ПСЖ», на счету игрока 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.todofichajes.com/draxler-quiere-volver-a-la-bundesliga-y-cuenta-con-un-pretendiente/

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