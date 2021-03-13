Дракслер может вернуться в чемпионат Германии
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может вернуться в чемпионат Германии, сообщает TodoFichajes.
По информации источника, 27-летний немец может перейти в «Байер» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Сообщается, что клуб из Леверкузена готов предложить игроку одну из самых высоких зарплат в клубе. Нынешний контракт футболиста с «ПСЖ» действует до конца июня 2021 года.
В сезоне-2020/21 Дракслер провел 20 матчей за «ПСЖ», на счету игрока 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.todofichajes.com/draxler-quiere-volver-a-la-bundesliga-y-cuenta-con-un-pretendiente/
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