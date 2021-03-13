Менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Аугсбургу»
«Аугсбург» переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии (3:1). Для черно-бело-зелёных это поражение стало четвертым кряду.
«Боруссия» идет на 10-м месте в турнирной таблице. «Аугсбург» располагается на 13-й строчке.
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Бундеслига
25-й тур
«Аугсбург» — «Боруссия М» — 3:1 (0:0)
Голы: Варгас, 52 (1:0). Нойхаус, 68 (1:1). Рихтер, 76 (2:1). Хан, 89 (3:1).
Нереализованный пенальти: Штиндль, 38 (мимо).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Гумны, Калиджури (Оксфорд, 67), Штробль (Груэсо, 67), Хедира, Хан (Саренрен-Базе, 90+3), Бенеш (Варгас, 46), Рихтер (Грегорич, 90+2).
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Херрманн, 78), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль, Хофманн, Лазаро, Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).
Судья: Яблонски.
12 марта. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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