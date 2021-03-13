Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Аугсбургу»

00:26
Теги:

«Аугсбург» переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии (3:1). Для черно-бело-зелёных это поражение стало четвертым кряду.

«Боруссия» идет на 10-м месте в турнирной таблице. «Аугсбург» располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига

25-й тур

«Аугсбург» — «Боруссия М» — 3:1 (0:0)

Голы: Варгас, 52 (1:0). Нойхаус, 68 (1:1). Рихтер, 76 (2:1). Хан, 89 (3:1).

Нереализованный пенальти: Штиндль, 38 (мимо).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Гумны, Калиджури (Оксфорд, 67), Штробль (Груэсо, 67), Хедира, Хан (Саренрен-Базе, 90+3), Бенеш (Варгас, 46), Рихтер (Грегорич, 90+2).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Херрманн, 78), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль, Хофманн, Лазаро, Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).

Судья: Яблонски.

12 марта. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

Аугсбург — Боруссия М

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир