Матчи в Германии будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах коронавируса

В ближайших двух турах чемпионата Германии матчи будут начинаться с минуты молчания. Как сообщает Bild, таким образом планируется отдать дань памяти пострадавшим от коронавируса.

По данным Worldometer на ночь с 20 на 21 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 057 086 человек. Умерших — 328 194, выздоровевших — 2 001 365.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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