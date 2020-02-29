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Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за оскорбительного баннера

19:22
Игроки «Баварии» пытаются уговорить своих фанатов убрать баннер. Фото twitter.com
Игроки «Баварии» пытаются уговорить своих фанатов убрать баннер. Фото twitter.com
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Матч 24-го тура чемпионата Германии «Хоффенхай» — «Бавария» прерван из-за поведения болельщиков гостей. Это произошло в конце встречи при счете 6:0 в пользу мюнхенцев.

В гостевом секторе фанаты «Баварии» развернули баннер. На нем написано оскорбление в адрес владельца Хоффе Дитмара Хоппа: «сын шлюхи».

Игра была продолжена через некоторое время после того, как главный тренер «Баварии» Ганс Флик и футболисты обратились к фанатам с просьбой снять баннер.

Хоффенхайм — Бавария

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