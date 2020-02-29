Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за оскорбительного баннера
19:22
Матч 24-го тура чемпионата Германии «Хоффенхай» — «Бавария» прерван из-за поведения болельщиков гостей. Это произошло в конце встречи при счете 6:0 в пользу мюнхенцев.
В гостевом секторе фанаты «Баварии» развернули баннер. На нем написано оскорбление в адрес владельца Хоффе Дитмара Хоппа: «сын шлюхи».
Игра была продолжена через некоторое время после того, как главный тренер «Баварии» Ганс Флик и футболисты обратились к фанатам с просьбой снять баннер.
Spielunterbrechung bei #TSGFCB f?r ca. 5 Minuten, da Personen in der Bayern-Kurve Schm?hplakate gegen Dietmar Hopp enth?llt haben.— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) February 29, 2020