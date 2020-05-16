Марко Трабукки: «Вчера все были вирусологами, сегодня все уже стали экспертами бундеслиги»

Известный футбольный агент Марко Трабукки пошутил по поводу возобновления сезона бундеслиги. В эти минуты проходят пять матчей чемпионата Германии. Сезон чемпионата Германии, как и большинства других стран, был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Все... понеслось! Еще вчера все были вирусологами, а сегодня все уже стали экспертами бундеслиги», -написал Трабукки в Twitter.

Все... понеслось! Ещё вчера все были вирусологами ?, а сегодня все уже стали экспертами Бундеслиги??... — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) May 16, 2020

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