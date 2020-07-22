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Мануэль Нойер: «Хоть мне уже и не 17 лет, но я лучший — уверен в этом»

13:58
Мануэль Нойер. Фото Bayern & Germany.
Мануэль Нойер. Фото Bayern & Germany.
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что с возрастом он не потерял веру в себя.

«Какой тренер будет ставить в состав игроков, если они не лучшие? — цитирует вратаря Twitter Bayern & Germany со ссылкой на его интервью 11 Freunde. — Я уверен, что я лучший, хоть мне уже не 17 лет. Первый номер «Баварии» и сборной Германии всегда находится в конкуренции. В связи с этим переход нового вратаря мало что меняет для меня.

У каждого футболиста одна карьера. Если ты ее заканчиваешь, то назад дороги нет. Если футбол станет для меня обузой, я поступлю так, как Филипп Лам. Но сейчас у меня все еще большое желание играть в футбол. Всегда есть, что выиграть".

34-летний Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он семь раз выиграл бундеслигу, пять раз — Кубок Германии и четырежды — Суперкубок страны. Также он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат мира.

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