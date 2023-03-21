«Манчестер Сити» уверен, что летом сможет обойти конкурентов в гонке за Беллингемом
В «Манчестер Сити» растет уверенность в способности выиграть конкуренцию за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает ESPN.
19-летний англичанин является одной из главных целей «горожан» на летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что от трансфера Беллингема отказался «Ливерпуль».
В текущем сезоне хавбек провел 34 матча во всех турнирах за дортмундцев, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|00:00
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|1.04
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|1.04
|00:00
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|1.04
|00:00
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|1.04
|00:00
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|1.04
|00:00
|
Шальке – Байер
|- : -
|1.04
|00:00
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|1.04
|00:00
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|1.04
|00:00
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4
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