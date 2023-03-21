«Манчестер Сити» уверен, что летом сможет обойти конкурентов в гонке за Беллингемом

В «Манчестер Сити» растет уверенность в способности выиграть конкуренцию за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает ESPN.

19-летний англичанин является одной из главных целей «горожан» на летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что от трансфера Беллингема отказался «Ливерпуль».

В текущем сезоне хавбек провел 34 матча во всех турнирах за дортмундцев, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.