Лунев вместе с «Байером» будет тренироваться в помещении из-за взрыва в Леверкузене

«Байер» в связи со взрывом на химзаводе в Леверкузене перенес тренировку в закрытое помещение. В клубе опасаются, что футболистам придется дышать небезопасным воздухлм.

«Из-за взрыва в Леверкузене и, как следствие, небезопасного качества воздуха сегодняшняя тренировка перенесена в закрытое помещение», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, за «Байер» выступает российский вратарь Андрей Лунев. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в турнирной таблице бундеслиги.

?? Due to an explosion in the city of Leverkusen and the resulting unsafe air quality, today's training has been relocated indoors. — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 27, 2021