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Лунев вместе с «Байером» будет тренироваться в помещении из-за взрыва в Леверкузене

14:09
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«Байер» в связи со взрывом на химзаводе в Леверкузене перенес тренировку в закрытое помещение. В клубе опасаются, что футболистам придется дышать небезопасным воздухлм.

«Из-за взрыва в Леверкузене и, как следствие, небезопасного качества воздуха сегодняшняя тренировка перенесена в закрытое помещение», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, за «Байер» выступает российский вратарь Андрей Лунев. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в турнирной таблице бундеслиги.

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