Лунев вместе с «Байером» будет тренироваться в помещении из-за взрыва в Леверкузене
14:09
«Байер» в связи со взрывом на химзаводе в Леверкузене перенес тренировку в закрытое помещение. В клубе опасаются, что футболистам придется дышать небезопасным воздухлм.
«Из-за взрыва в Леверкузене и, как следствие, небезопасного качества воздуха сегодняшняя тренировка перенесена в закрытое помещение», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, за «Байер» выступает российский вратарь Андрей Лунев. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в турнирной таблице бундеслиги.
?? Due to an explosion in the city of Leverkusen and the resulting unsafe air quality, today's training has been relocated indoors.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 27, 2021
An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE— nicoline ambe (@ambenikki) July 27, 2021
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