Форвард ПСВ Мален получил разрешение тренироваться с дортмундской «Боруссией»

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален получил разрешение тренироваться c дортмундской «Боруссией», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

22-летний голландец уже провел первую тренировку со «шмелями». Сообщается, что «Боруссии» необходимо уладить последние детали с ПСВ, чтобы согласовать покупку футболиста.

? Donyell!



PSV Eindhoven has given official permission for Donyell Malen to take part in BVB training. There are still details to be clarified between the player and PSV, afterwards the transfer can finally be fully announced.pic.twitter.com/pSDojGV3RN — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 27, 2021

В сезоне-2020/21 Мален провел 45 матчей за ПСВ во всех турнирах, на его счету 27 голов и 10 результативных передач. 26 июля сообщалось, что игрок заключит контракт с «Боруссией» до 2026 года, а немецкий клуб заплатит за форварда 30 миллионов евро.