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Форвард ПСВ Мален получил разрешение тренироваться с дортмундской «Боруссией»

12:28
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Нападающий ПСВ Дониэлл Мален получил разрешение тренироваться c дортмундской «Боруссией», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

22-летний голландец уже провел первую тренировку со «шмелями». Сообщается, что «Боруссии» необходимо уладить последние детали с ПСВ, чтобы согласовать покупку футболиста.

В сезоне-2020/21 Мален провел 45 матчей за ПСВ во всех турнирах, на его счету 27 голов и 10 результативных передач. 26 июля сообщалось, что игрок заключит контракт с «Боруссией» до 2026 года, а немецкий клуб заплатит за форварда 30 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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