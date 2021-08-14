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Левандовски после ничьей с гладбахской «Боруссией» заявил, что «Бавария» сыграла не слишком идеально

03:37
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1).

«Это была напряженная игра, у обеих команд были шансы. То, как мы играли, было не слишком идеально. Было много простых ошибок, не хватало темпа и последовательности. Но первая игра окончена, теперь мы можем подготовиться к следующей. Нам здесь всегда непросто. Было действительно здорово снова играть со зрителями, это что-то особенное», — приводит слова Левандовски официальный сайт клуба.

Эта игра стала первой официальной для Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии».

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Сергей Разин все материалы автора

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