Левандовски после ничьей с гладбахской «Боруссией» заявил, что «Бавария» сыграла не слишком идеально

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1).

«Это была напряженная игра, у обеих команд были шансы. То, как мы играли, было не слишком идеально. Было много простых ошибок, не хватало темпа и последовательности. Но первая игра окончена, теперь мы можем подготовиться к следующей. Нам здесь всегда непросто. Было действительно здорово снова играть со зрителями, это что-то особенное», — приводит слова Левандовски официальный сайт клуба.

Эта игра стала первой официальной для Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии».