Сегодня исполнилось 42 года бывшему нападающему сборной Германии Мирославу Клозе. Футболист польского происхождения на протяжении своей карьеры выступал в «Хомбурге», «Кайзерслаутерне», «Вердере», «Баварии» и «Лацио».

С 2001 по 2014 год Клозе провел 137 матчей и забил 71 гол за сборную Германии, с которой связаны его главные успехи. На его счету победа на ЧМ-2014, серебро ЧМ-2002 и Евро-2008, бронза ЧМ-2006 и 2010 и Евро-2012. Клозе — единственный в истории обладатель четырех медалей чемпионатов мира и лучший бомбардир в истории турниров (16 голов). На ЧМ-2006 он выиграл титул лучшего бомбардира.

На клубном уровне Клозе взял Кубок немецкой лиги с «Вердером», Кубок Италии с «Лацио», а также два чемпионата, два Кубка, Суперкубок Германии и Кубок лиги с «Баварией».

После завершения карьеры Клозе работал с юниорами «Баварии», а в мае вошел в тренерский штаб основной команды.