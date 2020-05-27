«Лейпциг» в меньшинстве сыграл вничью с «Гертой»

«Лейпциг» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Гертой» — 2:2. Хозяева на 63-й минуте остались в меньшинстве после удаления Марселя Хальстенберга.

Счет на 9-й минуте открыл полузащитник гостей Марко Груич. В середине первого тайма Лукас Клостерманн восстановил паритет. Во втором тайме на гол Патрика Шика точным ударом с пенальти ответил Кшиштоф Пентек.

«Лейпциг» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице. Беспроигрышная серия команды составляет девять матчей. «Герта» (35) — 10-я.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«РБ Лейпциг» — «Герта» — 2:2 (1:1)

Голы: Груич, 9 (0:1). Клостерманн, 24 (1:1). Шик, 68 (2:1). Пентек, 82 — с пенальти (2:2).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Анхелиньо, 66), Ольмо (Лукман, 58), Адамс, Шик (Орбан, 80), Вернер (Вольф, 80).

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Платтенхардт (Миттельштедт, 12), Торунарига, Шельбред (Майер, 78), Дарида (Дилросюн, 71), Груич, Ибишевич (Нганкам, 78), Лукебакио (Пентек, 71), Кунья.

Предупреждения: Пекарик, 42. Хальстенберг, 45+4. Торунарига, 57. Кунья, 90.

Удаление: Хальстенберг, 63.

Судья: Данкерт (Германия).

27 мая. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».