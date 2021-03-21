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«Лейпциг» согласовал покупку защитника «Стасбура»

14:32
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«Лейпциг» согласовал покупку защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана, сообщает журналист Sky Germany Макс Билефельд.

По информации источника, 20-летний француз обойдется немецкому клубу в 17 миллионов евро. Сообщается, что игрок подпишет контракт сроком на пять лет, о сделке будет официально объявлено в ближайшие дни.

В сезоне-2020/21 Симакан провел 19 матчей за «Страсбур», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

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