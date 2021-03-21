«Лейпциг» согласовал покупку защитника «Стасбура»
«Лейпциг» согласовал покупку защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана, сообщает журналист Sky Germany Макс Билефельд.
По информации источника, 20-летний француз обойдется немецкому клубу в 17 миллионов евро. Сообщается, что игрок подпишет контракт сроком на пять лет, о сделке будет официально объявлено в ближайшие дни.
Mohamed Simakan to RB Leipzig is a done deal. Last details between both clubs were agreed in the last days. Simakan signed a five year contract, fee is 17m€ including bonus payments. Deal will be made official in the next days ??? #TransferUpdate @Sky_Marc https://t.co/eeAqZAllXR— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) March 21, 2021
В сезоне-2020/21 Симакан провел 19 матчей за «Страсбур», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю