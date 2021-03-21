Румменигге исключил уход Флика из «Баварии» в сборную Германии этим летом
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался об информации о том, что главный тренер команды Ханс Флик может возглавить сборную Германии.
«Президент Немецкого футбольного союза Фритц Келлер по телефону сообщил мне, что Флику не поступит данное предложение.
Мы рассчитываем выполнить условия контракта до конца. Мы рассказали об этом Флику, он профессионально это восприняв. Я заверил его, что доволен его работой в клубе», — цитирует Румменигге Kicker.
9 марта стало известно, что Йоахим Лев намерен покинуть национальную команду по окончании чемпионата Европы этим летом. Флик рассматривается на замену немецкому специалисту.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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