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Румменигге исключил уход Флика из «Баварии» в сборную Германии этим летом

13:19
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался об информации о том, что главный тренер команды Ханс Флик может возглавить сборную Германии.

«Президент Немецкого футбольного союза Фритц Келлер по телефону сообщил мне, что Флику не поступит данное предложение.

Мы рассчитываем выполнить условия контракта до конца. Мы рассказали об этом Флику, он профессионально это восприняв. Я заверил его, что доволен его работой в клубе», — цитирует Румменигге Kicker.

9 марта стало известно, что Йоахим Лев намерен покинуть национальную команду по окончании чемпионата Европы этим летом. Флик рассматривается на замену немецкому специалисту.

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