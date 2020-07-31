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«Лейпциг» продлил контракт с Упамекано до 2023 года

13:16
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Защитник Дайот Упамекано продлил контракт с «Лейпцигом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Новое соглашение 21-летнего француза действует до конца июня 2023 года.

Упамекано выступает за «Лейпциг» с зимы 2017 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за команду 36 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Ранее к игроку проявляли интерес «Арсенал», «Бавария» и «Манчестер Сити».

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