«Лейпциг» продлил контракт с Упамекано до 2023 года
13:16
Защитник Дайот Упамекано продлил контракт с «Лейпцигом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Новое соглашение 21-летнего француза действует до конца июня 2023 года.
Упамекано выступает за «Лейпциг» с зимы 2017 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за команду 36 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Ранее к игроку проявляли интерес «Арсенал», «Бавария» и «Манчестер Сити».
???— RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 31, 2020
DAYOT UPAMECANO 2023 ??
??? pic.twitter.com/MHG8BT07DQ
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