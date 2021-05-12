«Лейпциг» представил домашнюю форму на сезон-2021/22

«Лейпциг» на официальном сайте представил комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2021/22.

Футболка представлена в белом цвете с красными вставками и изготовлена из полиэстера, полученного из переработанных пластиковых бутылок. Шорты и гетры — красного цвета.

Также на воротнике футболки нанесен девиз клуба: «Ты можешь делать все, что угодно».