«Лейпциг» представил домашнюю форму на сезон-2021/22
09:30
«Лейпциг» на официальном сайте представил комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2021/22.
Футболка представлена в белом цвете с красными вставками и изготовлена из полиэстера, полученного из переработанных пластиковых бутылок. Шорты и гетры — красного цвета.
Также на воротнике футболки нанесен девиз клуба: «Ты можешь делать все, что угодно».
Домашняя форма «Лейпцига» на сезон-2021/22. Фото ФК «Лейпциг»
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю