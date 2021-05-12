«Бавария» не может позволить себе покупку Холанна

Член совета директоров «Баварии» Оливер Кан заявил, что клуб не может позволить себе покупку нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Тот, кто говорит о возможном переходе Холанна в «Баварию», совсем не понимает нынешнюю ситуацию. Как мы слышали, за Эрлина сейчас просят 100 миллионов евро. В данный момент это неподъемная сумма для нашего клуба», — приводит Goal слова Кана.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 37 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего норвежца в 110 миллионов евро.