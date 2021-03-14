«Лейпциг» не смог переиграть «Айнтрахт» на своем поле
«Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в матче 25-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Лейпциг» набрал 54 очка, но теперь отстает от лидирующей «Баварии» на 4 пункта. «Айнтрахт» идет на четвертом месте (44 очка).
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
25-й тур
«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф» — 1:1 (0:0)
Голы: Форсберг, 46 (1:0). Камада, 61 (1:1).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано (Клостерманн, 28), Мукьеле, Забитцер, Форсберг (Адамс, 86), Айдара (Хван Хи Чхан, 86), Серлот, Поульсен (Нкунку, 75), Клайверт (Ольмо, 75).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Н`Дика, Тута, Ильзанкер, Роде, Костич, Соу, Камада (Ахе, 81), Юнес (Баркок, 72), Андре Силва (Йович, 72).
Предупреждения: Юнес, 15. Клайверт, 44. Н`Дика, 49. Тута, 69. Мукьеле, 90+3.
Судья: Цвайер (Германия).
14 марта. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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