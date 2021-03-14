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«Лейпциг» не смог переиграть «Айнтрахт» на своем поле

19:22
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«Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в матче 25-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Лейпциг» набрал 54 очка, но теперь отстает от лидирующей «Баварии» на 4 пункта. «Айнтрахт» идет на четвертом месте (44 очка).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

25-й тур

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф» — 1:1 (0:0)

Голы: Форсберг, 46 (1:0). Камада, 61 (1:1).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано (Клостерманн, 28), Мукьеле, Забитцер, Форсберг (Адамс, 86), Айдара (Хван Хи Чхан, 86), Серлот, Поульсен (Нкунку, 75), Клайверт (Ольмо, 75).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Н`Дика, Тута, Ильзанкер, Роде, Костич, Соу, Камада (Ахе, 81), Юнес (Баркок, 72), Андре Силва (Йович, 72).

Предупреждения: Юнес, 15. Клайверт, 44. Н`Дика, 49. Тута, 69. Мукьеле, 90+3.

Судья: Цвайер (Германия).

14 марта. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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