«Байер» дома проиграл «Арминии»
«Байер» уступил «Арминии» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 1:2. Леверкузенцы упустили шанс догнать идущий в зоне Лиги чемпионов «Айнтрахт» и остались на шестом месте.
«Арминия» поднялась из зоны вылета на 15-е место.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
25-й тур
«Байер» — «Арминия» — 1:2 (0:1)
Голы: Доан, 17 (0:1). Окугава, 57 (0:2). Шик, 85 (1:2).
«Байер»: Грилль, Та, Венделл, Тапсоба, Фримпонг, Арангис, Демирбай (Аларио, 46), Амири, Шик, Грэй (Бэйли, 46), Диаби (Вирц, 65).
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Нильссон, Пипер, Лукокви (Фоглзаммер, 76), Майер, Притль, Окугава (Кунце, 81), Клос (Шипплок, 81), Доан (ван дер Хорн, 88), Гебауэр (Кордова, 88).
Предупреждения: Пипер, 16. Фримпонг, 49. Венделл, 90+6.
Судья: Штегеманн.
14 марта. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю