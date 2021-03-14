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«Байер» дома проиграл «Арминии»

17:30
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«Байер» уступил «Арминии» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 1:2. Леверкузенцы упустили шанс догнать идущий в зоне Лиги чемпионов «Айнтрахт» и остались на шестом месте.

«Арминия» поднялась из зоны вылета на 15-е место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

«Байер» — «Арминия» — 1:2 (0:1)

Голы: Доан, 17 (0:1). Окугава, 57 (0:2). Шик, 85 (1:2).

«Байер»: Грилль, Та, Венделл, Тапсоба, Фримпонг, Арангис, Демирбай (Аларио, 46), Амири, Шик, Грэй (Бэйли, 46), Диаби (Вирц, 65).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Нильссон, Пипер, Лукокви (Фоглзаммер, 76), Майер, Притль, Окугава (Кунце, 81), Клос (Шипплок, 81), Доан (ван дер Хорн, 88), Гебауэр (Кордова, 88).

Предупреждения: Пипер, 16. Фримпонг, 49. Венделл, 90+6.

Судья: Штегеманн.

14 марта. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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