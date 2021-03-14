«Штутгарт» победил «Хоффенхайм»
«Штутгарт» принимал «Хоффенхайм» в матче 25-го тура чемпионата Германии. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
25-й тур
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0 (1:0)
Голы: Адамс Нуху, 15 — в свои ворота (1:0). Калайджич, 64 (2:0).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос, Кастро (Штенцель, 88), Эндо, Мангаля (Аамада, 44), Ферстер (Кулибали, 61), Калайджич, Вамангитука (Массимо, 88).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Адамс Нуху, Ричардс, Руди, Кадержабек, Гриллич, Самассеку (Адамян, 82), Сессеньон (Сков, 59), Баумгартнер (Даббур, 48), Крамарич, Бебу (Рюттер, 82).
Предупреждения: Сессеньон, 10. Гриллич, 58.
Судья: Дингерт (Германия).
14 марта. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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