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«Штутгарт» победил «Хоффенхайм»

21:58
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«Штутгарт» принимал «Хоффенхайм» в матче 25-го тура чемпионата Германии. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

25-й тур

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0 (1:0)

Голы: Адамс Нуху, 15 — в свои ворота (1:0). Калайджич, 64 (2:0).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос, Кастро (Штенцель, 88), Эндо, Мангаля (Аамада, 44), Ферстер (Кулибали, 61), Калайджич, Вамангитука (Массимо, 88).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Адамс Нуху, Ричардс, Руди, Кадержабек, Гриллич, Самассеку (Адамян, 82), Сессеньон (Сков, 59), Баумгартнер (Даббур, 48), Крамарич, Бебу (Рюттер, 82).

Предупреждения: Сессеньон, 10. Гриллич, 58.

Судья: Дингерт (Германия).

14 марта. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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