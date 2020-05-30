Левандовски забил 43-й гол в сезоне и повторил собственный рекорд результативности

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Фортуны». По ходу второго тайма мюнхенский клуб ведет со счетом 5:0.

В активе у игрока 43 гола в текущем сезоне во всех турнирах. Поляк повторил свой рекорд результативности за одну кампанию. Столько же мячей он забил в сезоне-2016/17.

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