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Левандовски о хет-трике: «Я всегда голоден, но особенно в плане физики чувствую себя очень хорошо»

05:18
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Германии против «Герты» (5:0).

«Мы полностью контролировали игру и забили много мячей. Само собой я всегда голоден, но особенно в плане физики я сейчас чувствую себя очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем три года назад. Я не думаю о рекордах. В каждом матче я просто концентрируюсь на своих задачах. О рекордах я даже не задумываюсь», — приводит слова Левандовски официальный сайт клуба.

Хет-трик в матче оформил нападающий Роберт Левандовски, который забил 301-й мяч за мюнхенцев. По голу в свой актив записали Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

«Бавария» набрала 7 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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