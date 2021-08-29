Нагельсманн о разгроме «Герты»: «Пока что это лучшая игра сезона для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Германии против «Герты» (5:0).

«Я очень доволен, пока что это лучшая игра сезона. Поначалу нам понадобилось немного времени, чтобы войти в игру, но потом мы стали действовать лучше. С мячом мы были намного увереннее, чем в матче с «Кельном». Мы показали хорошую структуру, хороший контрпрессинг, мы высоко перехватывали мяч и создали много голевых моментов. Это заслуженная победа», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.

Хет-трик в матче оформил нападающий Роберт Левандовски. По голу в свой актив записали Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

«Бавария» набрала 7 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице.