Левандовски считает бундеслигу непростым чемпионатом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над «Шальке» (3:0) во втором туре чемпионата Германии. Форвард оформил хет-трик.

— Я всегда могу играть еще лучше, у меня есть потенциал для роста, — цитирует официальный сайт мюнхенцев Левандовски. — В каждом сезоне я сам могу сделать что-то особенное, но я стараюсь помогать команде. В одиночку матч не выиграть, но вместе с командой ты выигрываешь титулы. Я всегда стараюсь забивать независимо от того, кто наш соперник. Бундеслига — непростой чемпионат, нужно быть в отменной физической форме, нужно всегда быть готовым".

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр