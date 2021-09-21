Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона
16:44
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона.
Левандовски в прошлом сезоне Бундеслиги забил 41 гол в 29 матчах. Это лучший показатель для обладателя «Золотой бутсы» с сезона-2014/15, когда Криштиану Роналду забил 48 голов.
Левандовски также стал первым за 49 лет представителем Бундеслиги, которому удалось завоевать «Золотую бутсу».
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