«Бавария» в гостях обыграла «Гройтер», одержав восьмую победу подряд
«Бавария» в гостевом матче обыграла «Гройтер» (3:1) в 6-м туре чемпионата Германии.
В составе мюнхинцев голами отметились Томас Мюллер и Йозуа Киммих. Еще один мяч в свои ворота забил Себастьян Грисбек.
Отметим, это 8-я победа подряд в активе «Баварии», команда лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 16 очков. «Гройтер» (1) располагается на последней позиции.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
6-й тур
«Гройтер Фюрт» — «Бавария» — 1:3 (0:2)
Голы: Мюллер, 10 (0:1). Киммих, 31 (0:2). Грисбек, 68 — в свои ворота (0:3). Иттен, 87 (1:3).
«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 77), Майерхефер, Бауэр, Грин (Левелинг, 86), Зегуин, Дудзияк, Грисбек (Тилльманн, 76), Хргота (Иттен, 76), Нильсен (Абиама, 67).
«Бавария»: Нойер, Зюле (Станишич, 87), Эрнандез, Павар, Упамекано, Дэйвис, Горецка (Мусиала, 87), Киммих, Левандовски, Мюллер (Гнабри, 76), Сане (Забитцер, 61).
Предупреждения: Хргота, 20. Сане, 44. Фиргефер, 53. Абиама, 67. Барри, 83.
Удаление: Павар, 48.
Судья: Шредер (Германия).
24 сентября. Фюрт. Стадион «Шпортпарк Ронхоф».
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