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«Бавария» в гостях обыграла «Гройтер», одержав восьмую победу подряд

24 сентября 2021, 23:22
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«Бавария» в гостевом матче обыграла «Гройтер» (3:1) в 6-м туре чемпионата Германии.

В составе мюнхинцев голами отметились Томас Мюллер и Йозуа Киммих. Еще один мяч в свои ворота забил Себастьян Грисбек.

Отметим, это 8-я победа подряд в активе «Баварии», команда лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 16 очков. «Гройтер» (1) располагается на последней позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

6-й тур

«Гройтер Фюрт» — «Бавария» — 1:3 (0:2)

Голы: Мюллер, 10 (0:1). Киммих, 31 (0:2). Грисбек, 68 — в свои ворота (0:3). Иттен, 87 (1:3).

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 77), Майерхефер, Бауэр, Грин (Левелинг, 86), Зегуин, Дудзияк, Грисбек (Тилльманн, 76), Хргота (Иттен, 76), Нильсен (Абиама, 67).

«Бавария»: Нойер, Зюле (Станишич, 87), Эрнандез, Павар, Упамекано, Дэйвис, Горецка (Мусиала, 87), Киммих, Левандовски, Мюллер (Гнабри, 76), Сане (Забитцер, 61).

Предупреждения: Хргота, 20. Сане, 44. Фиргефер, 53. Абиама, 67. Барри, 83.

Удаление: Павар, 48.

Судья: Шредер (Германия).
24 сентября. Фюрт. Стадион «Шпортпарк Ронхоф».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
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Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

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Ф1 (-1)

18%

1.98
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Динамо
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26%

1.90

Обе забьют - да

18%

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Виктория Кравченко все материалы автора

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