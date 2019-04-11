Левандовски и Коман подрались во время тренировки "Баварии"

Во время сегодняшней тренировки "Баварии" между двумя футболистами произошел конфликт. Как сообщает Bild, в стычке приняли участие форвард Роберт Левандовски и хавбек Кингсли Коман.

Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Игроков разнимали защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач продолжил тренировку, несмотря на инцидент.

В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за "Баварию", забил 35 голов и отдал 7 результативных передач. Коман принял участие в 22 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

"Бавария" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 64 очка после 28 туров.

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