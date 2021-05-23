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Левандовски — Алабе: «Не важно, в какой клуб ты перейдешь — ты пожалеешь об этом»

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски обратился к партнеру по команде Давиду Алабе, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.

«Я не знаю на сто процентов, какой это будет клуб. Но не важно, в какой клуб ты перейдешь — ты пожалеешь об этом. Если мы будем играть друг против друга, я надеру тебе зад», — приводит слова Левандовски As.

28-летний Алаба в составе «Баварии» дважды выигрывал Лигу чемпионов, десять раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал Кубок страны.

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