Тренер «Униона» прокомментировал выход клуба в еврокубки впервые за 20 лет

Главный тренер «Униона» Урс Фишер прокомментировал выход команды в Лигу конференций после победы в матче 34-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (2:1).

«Это просто безумие. Если бы вы могли представить сценарий игры, вы бы написали его именно таким. Казалось, у нашего вратаря сегодня было восемь рук, он помог нам остаться в игре и в итоге забить решающий гол. Если бы нам пришлось праздновать такой успех без фанатов, было бы очень обидно. Так что это просто прекрасное чувство», — приводит слова Фишера официальный сайт клуба.

По итогам сезона «Унион» занял седьмое место в бундеслиге и квалифицировался в Лигу конференций. Берлинский клуб впервые с сезона-2001/02 вышел в еврокубки — тогда столичная команда дошла до второго раунда Кубка УЕФА.