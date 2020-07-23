Форвард «Баварии» Лерой Сане рассказал о том, как Джошуа Киммих настаивал на его переходе из «Манчестер Сити».

— Киммих надоедал больше всех, — приводит слова Сане Sky Sports. — Звонил почти каждый день и все спрашивал, как там складывается переход. Все были за трансфер, и это было решающим фактором

В конечном счете переход произошел относительно быстро. Я поговорил с Хасаном Салихамиджичем, и мы быстро пришли к соглашению.