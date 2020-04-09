Лаббадиа возглавил «Герту»

Немец Бруно Лаббадиа стал главным тренером «Герты», сообщает пресс-служба клуба. Сроки контракта 54-летнего специалиста с 2-кратными чемпионами Германии не уточняются.

Лаббадиа приступит к работе с «Гертой» 13 апреля. Предыдущим главным тренером команды был Александр Нури.

Лаббадиа работал в «Вольфсбурге» с 2018 по 2019 год.

«Герта» с 28 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии после 25 игр.