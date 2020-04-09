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Лаббадиа возглавил «Герту»

17:59
Бруно Лаббадиа. Фото twitter.com
Бруно Лаббадиа. Фото twitter.com
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Немец Бруно Лаббадиа стал главным тренером «Герты», сообщает пресс-служба клуба. Сроки контракта 54-летнего специалиста с 2-кратными чемпионами Германии не уточняются.

Лаббадиа приступит к работе с «Гертой» 13 апреля. Предыдущим главным тренером команды был Александр Нури.

Лаббадиа работал в «Вольфсбурге» с 2018 по 2019 год.

«Герта» с 28 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии после 25 игр.

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