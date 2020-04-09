Лаббадиа возглавил «Герту»
17:59
Немец Бруно Лаббадиа стал главным тренером «Герты», сообщает пресс-служба клуба. Сроки контракта 54-летнего специалиста с 2-кратными чемпионами Германии не уточняются.
Лаббадиа приступит к работе с «Гертой» 13 апреля. Предыдущим главным тренером команды был Александр Нури.
Лаббадиа работал в «Вольфсбурге» с 2018 по 2019 год.
«Герта» с 28 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии после 25 игр.
Bruno #Labbadia wird neuer Cheftrainer von Hertha BSC. Alle Informationen zum vorgezogenen Wechsel auf der Trainerbank: https://t.co/cekypBehaV#hahohe pic.twitter.com/SJ0V5qbJEK— Hertha BSC (@HerthaBSC) April 9, 2020
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