Коутинью заинтересован в переходе в «Челси»

Полузащитник Филиппе Коутинью, выступающий за «Баварию» на правах аренды из «Барселоны», планирует продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах 27-летнего бразильца заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Сообщается, что для Коутинью наиболее предпочтительным является вариант с «Челси».

Ранее председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что мюнхенский клуб не будет выкупать Коутинью у «Барселоны». В сезоне-2019/20 бразилец провел за немецкую команду 32 матча, на его счету 9 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 56 миллионов евро.

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В субботу, 23 мая «Бавария» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом» в рамках 27-го тура бундеслиги, начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Баварии» — 1,16, ничья — 9,00, победа «Айнтрахта» — 15,75.