Клозе может войти в тренерский штаб «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, допускает, что в тренерский штаб команды может войти ее бывший форвард Мирослав Клозе. Сейчас он возглавляет команду «Баварии» U 17.

— Войдет ли Клозе в тренерский штаб «Баварии»? Я очень ценю его, он делает действительно хорошую работу здесь, — цитирует Флика Sport Bild. — Мы давно знакомы. Его игровой опыт в сборной Германии и многих известных клубах предопределил его будущее в качестве тренеров. Я уже поддержал его в Немецком футбольном союзе, когда он решил стать тренером. Я доволен тем, как складывается его тренерский путь. Это мировая звезда, которая работает над развитие молодых талантов. Он может многое дать как молодым игрокам, так и тренерам. Миро всегда в моих мыслях, когда я думаю о будущем «Баварии».

41-летний Мирослав Клозе завершил карьеру в 2016 году. В составе «Баварии» он дважды выигрывал чемпионат Германии и Кубок страны.