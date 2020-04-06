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Клозе может стать ассистентом главного тренера «Баварии»

05:50
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Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе может стать ассистентом главного тренера Ханса-Дитера Флика, сообщает Bild. Сейчас он возглавляет юношескую команду до 17 лет и хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников специалиста. Окончательное решение еще не принято.

41-летний Мирослав Клозе завершил карьеру в 2016 году. В составе «Баварии» он дважды выигрывал чемпионат Германии и Кубок страны.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 55 очков в 25 турах. Мюнхенцы опережают дортмундскую «Боруссию» на четыре очка.

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