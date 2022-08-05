Киммих стал автором первого гола нового сезона бундеслиги

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих открыл счет в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».

Киммих стал автором первого гола нового сезона немецкой бундеслиги.

Мюнъенцы получили право на штрафной. Киммих перехитрил вратаря, который ждал навеса в штрафную, тогда как хавбек пробил низом в ближний угол в обвод стенки.