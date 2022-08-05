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Сегодня, 21:40

Киммих стал автором первого гола нового сезона бундеслиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих открыл счет в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».

Киммих стал автором первого гола нового сезона немецкой бундеслиги.

Мюнъенцы получили право на штрафной. Киммих перехитрил вратаря, который ждал навеса в штрафную, тогда как хавбек пробил низом в ближний угол в обвод стенки.

Джошуа Киммих
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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