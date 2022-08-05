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Сегодня, 20:00

«Айнтрахт» — «Бавария»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча

Читать «СЭ» в
«Бавария» сыграет против «Айнтрахта».
Фото Global Look Press

В пятницу, 5 августа, матчем «Айнтрахт» — «Бавария» откроется первый тур нового сезона чемпионата Германии по футболу. Начало встречи в 21.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в бундеслиге: 2:1 в пользу «Айнтрахта» и 1:0 победу одержала «Бавария».

Следить за матчем «Айнтрахт» — «Бавария» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте matchtv.ru.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
05 авг, 21:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Бавария

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
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