«Айнтрахт» — «Бавария»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча

В пятницу, 5 августа, матчем «Айнтрахт» — «Бавария» откроется первый тур нового сезона чемпионата Германии по футболу. Начало встречи в 21.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в бундеслиге: 2:1 в пользу «Айнтрахта» и 1:0 победу одержала «Бавария».

Следить за матчем «Айнтрахт» — «Бавария» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте matchtv.ru.